Рушания Бильгильдеева возглавила список «Справедливой России» на выборы в Госсовет Татарстана

Члены татарстанского отделения «Справедливой России» на партийной конференции утвердили список кандидатов на предстоящие выборы в Госсовет Татарстана.

Первое место заняла председатель совета отделения «Справедливой России» в Татарстане Рушания Бильгильдеева. Она будет избираться по Шаляпинскому одномандатному избирательному округу №10, сообщается на сайте татарстанского отделения партии.

Бильгильдеева возглавляет республиканское отделение «эсеров» с августа 2012 года.

Напомним, 29 марта в Казани второй раз пытались поместить под домашний арест лидера «Справедливой России» в Татарстане и предпринимательницу Рушанию Бильгильдееву. Ее подозревают в мошенничестве и вменяют ущерб в 30 млн рублей. По версии следствия, Бильгильдеева продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили. В итоге суд отказался отправить ее под домашний арест. Подробнее — в материале «Реального времени».