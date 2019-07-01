СМИ сообщили об отставке двух заместителей Золотова

Заместители главы Росгвардии Виктора Золотова — генерал-лейтенант Сергей Меликов и генерал-полковник Сергей Милейко — покинут свои должности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Рапорт об увольнении Меликов написал после приказа Золотова о перераспределении обязанностей между своими заместителями. Ранее у него были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами, но после приказа он стал курировать только войсковой спецназ, отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

В этой связи Меликов решил уволиться, сообщает издание.

Милейко курировал тыловые вопросы. Причиной его ухода стали претензии к работе тыловых служб Росгвардии.

Всего у Золотова семь заместителей. Официальных комментариев по ситуации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в прошлом году году аннулировала более 26 тысяч удостоверений охранников.