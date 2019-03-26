Росгвардия в 2018 году аннулировала более 26 тысяч удостоверений охранников

Росгвардия аннулировала 26,3 тысячи удостоверений частного охранника в 2018 году. Об этом сказал глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».

Генерал армии подчеркнул, что в прошлом году была прекращена деятельность 1,4 тысячи охранных предприятий.

«Чтобы не создавалось впечатление, что Росгвардия только проверяет и принимает меры к привлечению к ответственности, обозначу и другую сторону этой работы — доступность и прозрачность оказываемых гражданам государственных услуг в области частной охранной и детективной деятельности, а также оборота оружия», — отметил Золотов.

По его словам, Росгвардия оказывает 25 видов госуслуг, из которых 24 осуществляются в электронном виде.

Напомним, ранее в Росгвардии сообщили, что у россиян имеется 150 тысяч единиц боевого стрелкового оружия.