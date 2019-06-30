В Нижнекамске откроется центр помощи бездомным и тяжелобольным
Благотворительный центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, откроется 1 июля в Нижнекамске.
Отделение социальной адаптации организовал фонд «Теплые руки». По словам руководителя организации Надежды Ереминой, пришедшим будут восстанавливать документы и давать временное пристанище.
«Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам», — приводят ее слова в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Центр расположится по адресу Кайманова, 16 а, он будет работать круглосуточно.
Напомним, ГИСУ РТ ищет исполнителя, которому предстоит до конца года построить в Нижнекамске школу на 800 учащихся.Общество Татарстан
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