В Нижнекамске откроется центр помощи бездомным и тяжелобольным

Благотворительный центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, откроется 1 июля в Нижнекамске.

Отделение социальной адаптации организовал фонд «Теплые руки». По словам руководителя организации Надежды Ереминой, пришедшим будут восстанавливать документы и давать временное пристанище.

«Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам», — приводят ее слова в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Центр расположится по адресу Кайманова, 16 а, он будет работать круглосуточно.

Напомним, ГИСУ РТ ищет исполнителя, которому предстоит до конца года построить в Нижнекамске школу на 800 учащихся.