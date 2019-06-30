Сбербанк получил все одобрения от банковских регуляторов на продажу Denizbank

Сбербанк получил все необходимые одобрения от банковских регуляторов, необходимые для продажи турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank Emirates NBD.

«На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены» — сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Стороны получат возможность завершить сделку после получения «нескольких разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны».



Ранее стало известно, что Сбербанк подписал с дубайским Emirates NBD соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,609 млрд турецких лир (около 3,2 млрд долларов). Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, что решение о продаже Denizbank связано с европейскими санкциями.

