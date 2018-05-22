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Сбербанк продаст турецкую «дочку» из-за санкций

23:34, 22.05.2018
Сбербанк продаст турецкую «дочку» из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org

Сбербанк принял решение о продаже своей турецкой «дочки» Denizbank из-за европейских санкций.

«Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка", — объяснил президент Сбербанка Герман Греф в эфире «Россия 24».

По его словам, Denizbank удалось вывести из-под действия американских санкций, но европейские санкции делают банк неконкурентоспособным.

Ранее стало известно, что Сбербанк подписал с дубайским Emirates NBD соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов по текущему курсу).

ЭкономикаБанки
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