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Российские волейболисты победили сборную Китая в матче Лиги наций

07:59, 30.06.2019
Российские волейболисты победили сборную Китая в матче Лиги наций
Фото: volley.ru

Мужская сборная России обыграла команду Китая в заключительном матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Встреча прошла в австралийском Брисбене и завершилась со счетом 3:0 (25:23; 25:23; 28:26) в пользу россиян.

Сборная России ранее гарантировала себе участие в «Финале шести» соревнований. Также в решающую стадию турнира прошли команды Бразилии, Ирана, Франции и Польши. На правах хозяев «Финала шести» за победу в Лиге наций поборется сборная США.

Финальный раунд состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля.

Накануне российские волейболисты обыграли команду Аргентины и квалифицировались в финальную часть Лиги наций.

СпортВолейбол
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