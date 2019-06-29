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Российские волейболисты обыграли команду Аргентины и вышли в финальный раунд Лиги наций

11:28, 29.06.2019
Российские волейболисты обыграли команду Аргентины и вышли в финальный раунд Лиги наций
Фото: скриншот vk.com

Мужская сборная России обыграла команду Аргентины в 14-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Встреча прошла в австралийском Брисбене и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. После 14 игр сборная России занимает в турнирной таблице третье место, набрав 31 очко. Лидирует команда Бразилии с 33 очками.

Россияне квалифицировались в финальную часть соревнований, так как команда уже не сможет опустится ниже четвертого места.

Заключительную игру предварительного раунда сборная России проведет завтра, 30 июня, против сборной Китая.

Накануне российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче Лиги наций.

СпортВолейбол
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