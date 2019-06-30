Американских военных перебросят в порт Одессы — СМИ

Отделение морской пехоты США будет передислоцировано в порт Одессы на Украине.

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma замечен в порту Одессы 29 июня. На борту судна доставлено на Украину подразделение американской морской пехоты для участия в международных военно-морских учениях «Си Бриз — 2019», передает портал «Русская весна».

В скором времени в Одессу может прибыть еще один корабль ВМС США.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков.