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Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

18:13, 27.06.2019
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

«Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — цитирует Зеленского ТАСС.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором является российская сторона. В апреле Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 морякам до 24 июля.

26 июня Россия направила в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноту с указанием возможностей, которые украинская сторона может использовать для освобождения моряков. Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Киев отказывается рассматривать предложение российской стороны.

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