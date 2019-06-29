Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с грозненским «Ахматом». Соглашение оформлено на схеме «1+1».



Позднее в субботу Глушаков присоединится к «Ахмату» на сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте клуба.



Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram назвал футболиста одним из лучших полузащитников России. По мнению главы Чечни, Глушаков быстро вольется в коллектив.

Напомним, что 19 июня московский «Спартак» объявил об уходе полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова. Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Глушаков перешел «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году.

