«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. Он получит 100 млн рублей неустойки

Фото: Spartakworld

Московский «Спартак» объявил на своем сайте об уходе полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.

Как сообщается, контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.



«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении красно-белых.

При этом, как утверждает «Чемпионат», ссылаясь на телеграм-канал Baza, игрок получит от «Спартака» 100 млн рублей, что равно половине от суммы, которую он должен был заработать по контракту.



Денис Глушаков перебрался в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 3 гола и получил 2 желтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.