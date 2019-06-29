В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

Паводковые воды в Иркутской области подтопили более 3,7 тысяч домов, в которых проживают свыше 9 тысяч человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

В зону затопления также попало 32 социально-значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В регионе ограниченно движение транспорта на двух участках федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». В пунктах временного размещения находится 561 человек.

Напомним, что в апреле во время таяния снега в Татарстане в поселках Мирном и Киндери затопило жилые дома.

