В поселках Мирный и Киндери затопило жилые дома
Жители поселков Мирный и Киндери возмущаются, что такая ситуация повторяется каждый год, сообщает «Татарстан 24».
В поселке Мирный сложно добраться до домов, так же, как и выбраться из них, без резиновых сапог. Аналогичная ситуация в поселке Киндери. Здесь под водой оказалась значительная часть улицы Азина, у многих жителей пострадали дома и погреба.
Напомним, ранее сообщалось, что МЧС РТ предупреждает, что в Новошешминском, Буинском и Нурлатском районах низководные мосты могут оказаться подтопленными. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. Отмечается, что прибыль воды на большинстве рек Татарстана не превышает среднемноголетних значений.
Общество Татарстан
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