В России на самозанятых могут распространить преференции МСП при участии в госзакупках

В России на самозанятых граждан могут распространить преференции по закупкам, предусмотренные для малых и средних предприятий. Проработкой вопроса в настоящее время занимается Минэкономразвития РФ.

Если окончательное решение будет принято, самозанятых включат в квоты, действующие для МСП. Речь идет об объеме в 15% по закупкам у малого и среднего бизнеса для органов власти и 18% для госкомпаний и госкорпораций.

Кроме того, сейчас в России субъекты МСП имеют сокращенные сроки заключения договоров по закупкам и оплаты по ним. Также они имеют возможность получать деньги от заказчика авансом и могут конкурировать только между участниками своего сегмента.

Сейчас госкомпании чаще всего закупают у физлиц услуги в области финансового посредничества и страхования. В Корпорации МСП считают наиболее актуальным участие самозанятых в малых закупках, размер которых не превышает полумиллиона рублей, пишут «Известия».

Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, предусматривающий оказание господдержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом. Согласно последним данным Федеральной налоговой службы, сейчас в России в качестве самозанятых зарегистрировались более 114 тысяч человек.

