В России самозанятые будут получать господдержку наравне с малым бизнесом

Фото: Максим Платонов

Министерство экономического развития России разработало законопроект, предусматривающий оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Если он будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, самозанятые граждане смогут получать финансовую и имущественную поддержку, а также участвовать в программах обучения и «Корпорации МСП».



Ранее сообщалось, что самозанятые граждане смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение «Мой налог».