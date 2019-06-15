Новости экономики

17:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В России самозанятые будут получать господдержку наравне с малым бизнесом

16:38, 15.06.2019
В России самозанятые будут получать господдержку наравне с малым бизнесом
Фото: Максим Платонов

Министерство экономического развития России разработало законопроект, предусматривающий оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Если он будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, самозанятые граждане смогут получать финансовую и имущественную поддержку, а также участвовать в программах обучения и «Корпорации МСП».

Ранее сообщалось, что самозанятые граждане смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение «Мой налог».

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров