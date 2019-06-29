В России насчитали более 2,6 млн автомобилей старше 30 лет

В настоящее время в России стоит на учете 2,65 млн автомобилей, которые старше 30 лет. Это 6% от общего парка машин в РФ, который составляет 43,5 млн экземпляров.

Как передает аналитическое агентство «Автостат», 53,5% всех старых машин - это различные модели Lada (1,41 млн штук).

В целом топ-10 самых распространенных автомобилей старше 30 лет вошли Toyota (9,4%), «Москвич» (5,7%), Audi (3,9%), Volkswagen (3,7%), Opel (3,2%), Nissan (3,1%), Ford (2,3%), Mercedes-Benz (2%) и BMW (1,7%).

Также встречаются автомобили более 150 марок, среди которых есть «Линкольны», «Бьюики», «Плимуты», «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Татры», «Саабы» и т.д.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить программу замены старых автомобилей.