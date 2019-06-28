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Орешкин обвинил ЦБ в зажимании кредитов для бизнеса в пользу потребкредитования

23:54, 28.06.2019
Орешкин обвинил ЦБ в зажимании кредитов для бизнеса в пользу потребкредитования
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Центробанк допуская рост в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, зажимает другие виды кредитования — кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты.

«Меня удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ — всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%», — цитирует его РБК.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает сохранения темпов роста потребительского кредитования с последующим замедлением к концу текущего года.

ЭкономикаБанки
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