Орешкин обвинил ЦБ в зажимании кредитов для бизнеса в пользу потребкредитования

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Центробанк допуская рост в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, зажимает другие виды кредитования — кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты.



«Меня удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ — всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%», — цитирует его РБК.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает сохранения темпов роста потребительского кредитования с последующим замедлением к концу текущего года.