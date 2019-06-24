Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года

Банк России ожидает сохранения темпов роста кредитования населения с последующим замедлением к концу текущего года. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.



«С учетом постепенного насыщения розничного кредитного рынка и мер Банка России, направленных на сдерживание чрезмерного роста отдельных его сегментов, в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сложившихся темпов роста кредитования населения с последующим замедлением к концу года», — сказано в докладе.



В материалах регулятора отмечается, что на розничном кредитном рынке в начале 2019 года рост кредитования продолжал ускоряться, хотя и медленнее, чем в прошлом году.

На начало мая годовой прирост кредитования населения, по данным ЦБ РФ, составил 23,8% против 23,4% двумя месяцами ранее.



Ранее замглавы ЦБ РФ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в перспективе может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.

