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События в истории и праздники: 29 июня

00:53, 29.06.2019
События в истории и праздники: 29 июня
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует значимых событий, которые произошли 29 июня:

  • в 1916 году состоялся первый полет самолета компании Boeing. На данный момент она испытает проблемы с лайнером Boeing 737 MAX. Так, за последний год разбились два таких самолета;
  • в 1922 году Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался
  • в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором;
  • в 1976 году Сейшельские острова провозглашены независимым государством;
  • в 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone.

29 июня отмечаются День кораблестроителя в России, а также День изобретателя и рационализатора.

ОбществоИстория
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