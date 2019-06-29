События в истории и праздники: 29 июня
«Реальное время» публикует значимых событий, которые произошли 29 июня:
- в 1916 году состоялся первый полет самолета компании Boeing. На данный момент она испытает проблемы с лайнером Boeing 737 MAX. Так, за последний год разбились два таких самолета;
- в 1922 году Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался
- в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором;
- в 1976 году Сейшельские острова провозглашены независимым государством;
- в 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone.
29 июня отмечаются День кораблестроителя в России, а также День изобретателя и рационализатора.ОбществоИстория
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