Reuters сообщил об обнаружении нового фактора риска у Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США выявило новый потенциальный риск для моделей Boeing 737 MAX.

Проблема заключался в том, что во время одного из тестов пилотам понадобилось много времени, чтобы активировать систему триммера стабилизатора, используемую для управления лайнером, передает РБК со ссылкой на Reutres. Она была обнаружена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере.

В связи с новым риском Boeing сможет проводить сертификационные испытательные самолета не раньше 8 июля. После этого на анализ результатов этих тестов у американских авиавластей уйдет еще порядка двух-трех недель. Затем лайнер возможно будет возвращен в эксплуатацию в США.



Ранее Boeing обнаружила брак деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

