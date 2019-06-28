Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители диаспоры Грузии в России обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами, которое было приостановлено неделю назад.

В открытом письме отмечается, что в Грузии есть определенные силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки и конфликте с Москвой.

«Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — отмечается в обращении.

Минтранс РФ разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. Сначала по этой методике оценят потери от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года.

На 26 июня в Грузии остаются 930 организованных российских туристов, с 21 по 26 июня в Россию вернулись 570 туристов.