Ростуризм: в Грузии остается 930 российских туристов, приехавших по путевкам

На данный момент в Грузии остаются 930 организованных российских туристов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм, с 21 по 26 июня в Россию вернулись 570 туристов.

«Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года — 3 714 человек, с глубиной продаж — до конца 2019 года»,— добавили в ведомстве.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

На 22 июня в Грузии находилось около полутора тысяч организованных туристов из России. Они будут возвращены обратно до 8 июля.