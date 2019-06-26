Минтранс РФ оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию

Минтранс РФ разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.

Сначала по этой методике оценят потери от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

После утверждения методики, должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков, приостанавливающих полеты в Грузию с 8 июля 2019 года в соответствии с указом президента РФ.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

Ранее сообщалось, что Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России.