Минтранс РФ оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию
Минтранс РФ разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.
Сначала по этой методике оценят потери от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
После утверждения методики, должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков, приостанавливающих полеты в Грузию с 8 июля 2019 года в соответствии с указом президента РФ.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.
Ранее сообщалось, что Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России.ОбществоВласть
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