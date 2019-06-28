Против бывшего мэра Риги Ушакова стартовал уголовный процесс

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии начало уголовный процесс в отношении бывшего мэра Риги Нила Ушакова.

Он начат с целью установить факты и обстоятельства возможных нарушений закона со стороны, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя БПБК Агиту Антонане.

Напомним, в начале апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Его отстранили за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов».

30 мая депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали нового мэра Риги. Им стал депутат самоуправления от партии «Честь служить Риге» Дайнис Турлайс, но он был уволен меньше чем через месяц.