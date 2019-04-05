Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Ушакова отстранили за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», сообщает Latvijas Vēstnesis.

Напомним, что в 2018 году в Риге наблюдался коррупционный скандал, связанный с закупками городского автотранспортного предприятия Rigas Satiksme. В связи с делом о взятках недавно правоохранители провели обыски в доме Ушакова и на его рабочем месте. Несмотря на давление Ушаков заявил, что не намерен покидать пост, депутаты Рижской думы поддержали его и проголосовали за сохранение его в должности.