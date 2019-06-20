Мэра Риги Дайниса Турлайса, не проработавшего на посту месяц, отправили в отставку

Рижская дума отправила в отставку мэра Риги Дайниса Турлайса, который занял этот пост после ухода Нила Ушакова.

За отставку Турлайса проголосовал 31 депутат из 60, пишет «РИА Новости».

Внеочередное заседание думы, на котором было решено отправить Турлайса в отставку, было созвано после просьбы оппозиции.

Напомним, в начале апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Его отстранили за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов».

30 мая депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали нового мэра Риги. Им стал депутат самоуправления от партии «Честь служить Риге» Дайнис Турлайс.