Председатель Всемирного курултая башкир покинул пост из-за конгресса пчеловодов

Сегодня на заседании исполкома Всемирного курултая башкир председатель организации Амир Ишемгулов заявил о своем уходе. Он объяснил, что покидает пост из-за необходимости «вплотную заняться подготовкой» к международному конгрессу пчеловодов «Апимондия», который пройдет в Уфе в 2021 году.

Новым председателем исполкома Всемирного курултая башкир был назначен директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин, передает пресс-служба организации.

Данир Гайнуллин родился в 1970 году в Стерлибашевском районе Башкирии. Он закончил исторический факультет Башкирского государственного университета (БашГУ). Являлся одним из лидеров Союза башкирской молодежи. До 2003 года был директором Республиканского центра народного творчества, затем до 2010 года возглавлял Башкирскую государственную филармонию. После был назначен на должность директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия.

