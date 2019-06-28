Открытие памятника Бабичу и потасовка с «Башкортом»: как в Уфе проходит курултай башкир

19:47, 28.06.2019 44 3
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

В Уфе в эти дни проходит V Всемирный курултай башкир. 512 делегатов из Башкортостана, регионов России и стран зарубежья принимают участие в этом съезде. 

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Поздравляем всех Башкир с 5 созывом! Надеемся ,что все подписанные договора не противоречат интересам конституции, интересам всех трудящихся, независимо от их социального происхождения ,от каждого по способности , но каждому по потребности !Желаем всем успехов в работе ,счастья в личной жизни , всем долголетия и процветания ,Галина Павловна.
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  • Анонимно 28 июня
    А что там делал Мухаммад хазрат Галлямов из Ихласа? Он же татарин? И Таджуддин тоже
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  • Анонимно 28 июня
    Сколько миллиардов вбухал Муртаза Губайдулович в новую мечеть. Крылечки в детских садах валятся вместе с родителями. Еще одно такое подобающее происшествие , ВАС всех попрошу культурно заняться другой деятельностью подальше от столицы минимум на 8 лет и плюс еще 5. Не допустимы такие происшествия в детских дошкольных учреждениях. Галина Павловна.
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