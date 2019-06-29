Сегодня в Татарстане временами ожидаются дожди и до +27

В субботу, 29 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь. В отдельных районах гроза, локально град.

Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, местами порывами до 17-22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +22°С до 27°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +23°С до 27°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе, сильном ветре и граде.