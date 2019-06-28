МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе, сильном ветре и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений на сегодня и завтра.

По информации Гидрометцентра РТ, вечером 28 июня, ночью и днем 29 июня на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются гроза, сильный ветер порывами до 17—22 м/с (в Казани до 15—20 м/с). Кроме того, локально возможен град, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня, по прогнозу синоптиков, на территории Республики Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. Днем и вечером местами ожидается гроза. Максимальная температура воздуха днем составит от +17°С до 22°С.

