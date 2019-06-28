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Основатель «Рольфа» об уголовном деле: «Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью»

18:37, 28.06.2019
Основатель «Рольфа» об уголовном деле: «Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью»
Фото: скриншот видео youtube.com

Председатель совета директоров, основатель компании «Рольф» Сергей Петров заявил, что уголовное дело, которое Следственный комитет России возбудил против него, связано с его политической деятельностью.

«Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью», — сказал Петров. Он добавил, что когда занимался политикой — помогал всем.

«Я всем подряд помогал, чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация. А после того, как уехал, никому не помогал», — рассказал основатель компании «Рольф» в интервью «Медузе».

По словам Петрова, в кейсе, по которому возбуждено уголовное дело, ничего нет.

«Как можно признать фиктивной сделку внутри компании? Мы делаем реструктуризацию, передаем компанию («Рольф Эстейт») от одной своей «дочки» к другой. Зачем нам это делать фиктивно?» — заявил основатель «Рольфа».

По его мнению, этот кейс с Panabel может быть использовать как предлог, чтобы потом «более дельное накопать».

Напомним, что Следственный комитет России накануне возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Происшествия
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