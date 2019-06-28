Белоруссия предложила России повысить тариф на транзит нефти

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Об этом заявил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.



По его словам, снижение объемов транспортировки нефти из-за инцидента c «грязной нефтью» за апрель — июнь составило более 4,7 млн тонн, или свыше $23 млн, передает ТАСС.



Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, несколько человек арестованы, четверо отправлены под домашний арест.

