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Белоруссия предложила России повысить тариф на транзит нефти

17:55, 28.06.2019
Белоруссия предложила России повысить тариф на транзит нефти
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных снижением объемов транспортировки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Об этом заявил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

По его словам, снижение объемов транспортировки нефти из-за инцидента c «грязной нефтью» за апрель — июнь составило более 4,7 млн тонн, или свыше $23 млн, передает ТАСС.

Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, несколько человек арестованы, четверо отправлены под домашний арест.

ПромышленностьНефть
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