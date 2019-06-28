Виктор Зубков вновь возглавил совет директоров «Газпрома»

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании в пятницу переизбрали совет директоров в прежнем составе. Председателем совета вновь избран спецпредставитель президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков.



Также в совет по-прежнему входят глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, зампреды «Газпрома» Виталий Маркелов и Михаил Середа, министр энергетики Александр Новак, председатель «Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy» Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как отметил официальный представитель компании Сергей Куприянов, выборы в совет директоров прошли на безальтернативной основе, передает «Интерфакс».



Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров заявил, что темпы газификации зависят именно от регионов.

