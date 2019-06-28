Глава «Газпрома»: газификация — это задача регионов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания не может за регионы финансировать программы газификации. За эту сферу отвечают местные власти, утверждает он.

На пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров Миллер подчеркнул, что темпы газификации зависят именно от регионов.

«И, конечно, компания не может и не обязана, и не должна финансировать, фактически исполнять чей-то бюджет. Задача компании заключается в том, чтобы платить налоги в регионы, в федеральный и региональный бюджет», — передает «РИА Новости» слова главы «Газпрома».

Он отметил, что соответствующая статья прописана в бюджетах всех уровней. Выделять на нее деньги является обязанностью региональных властей.

«Ежегодно с каждым из субъектов РФ «Газпром» подписывает планы, графики синхронизации работ, где со стороны «Газпрома» четко прописаны по высокой стороне все объекты, которые мы построим в соответствующем году, и объемы их финансирования в рамках нашего бюджета», — добавил Миллер.

Напомним, что в начале июня президент Татарстана Рустам Минниханов и Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве в Татарстане комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций.

