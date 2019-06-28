Минниханов: «КАМАЗ входит в топ-20 крупнейших производителей грузовиков в мире, несмотря на сложности»

Сегодня на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что, несмотря на все сложности, предприятие стабильно входит в топ-20 крупнейших производителей грузовиков в мире.

Входит КАМАЗ и в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Татарстана. «В ходе встреч с руководителями зарубежных стран мы постоянно печемся об интересах КАМАЗа и недавно заключили соглашение с президентом Туркменистана о поставках туда 2 тыс. грузовиков КАМАЗ», — подчеркнул Минниханов. 66 млрд рублей за 10 лет — столько инвестиций, по словам президента, было вложено в модернизацию производства и новый модельный ряд автогиганта, передает с собрания корреспондент «Реального времени».

Ранее на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что дивиденды за прошлый год не будут выплачиваться.

— Чистую прибыль мы отправили на формирование резервного фонда компании КАМАЗ. Дивиденды за 2018 год решено не выплачивать, — заявил Когогин.

