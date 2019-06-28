Гендиректор КАМАЗа: «Дивиденды за 2018 год принято не выплачивать»

На собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что дивиденды за прошлый год не будут выплачиваться.

— Чистую прибыль мы отправили на формирование резервного фонда компании КАМАЗ. Дивиденды за 2018 год принято не выплачивать, — заявил Когогин.

Напомним, ранее на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин рассказал, что в 2018 году ситуация на автомобильном рынке была непростой из-за завершения в первом полугодии крупных инфраструктурных проектов, постройки Крымского моста, стадионов к ЧМ по футболу.

