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Гендиректор КАМАЗа: «Дивиденды за 2018 год принято не выплачивать»

13:43, 28.06.2019
Гендиректор КАМАЗа: «Дивиденды за 2018 год принято не выплачивать»
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

На собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что дивиденды за прошлый год не будут выплачиваться.

— Чистую прибыль мы отправили на формирование резервного фонда компании КАМАЗ. Дивиденды за 2018 год принято не выплачивать, — заявил Когогин.

Напомним, ранее на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин рассказал, что в 2018 году ситуация на автомобильном рынке была непростой из-за завершения в первом полугодии крупных инфраструктурных проектов, постройки Крымского моста, стадионов к ЧМ по футболу.

ПромышленностьОбщество Татарстан
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