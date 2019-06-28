Сергей Когогин на собрании акционеров КАМАЗа рассказал об объеме чистой прибыли

Сегодня на собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» гендиректор компании Сергей Когогин рассказал, что в 2018 году ситуация на автомобильном рынке была непростой из-за завершения в первом полугодии крупных инфраструктурных проектов, постройки Крымского моста, стадионов к ЧМ по футболу.

Во втором полугодии случился спад. В прошлом году всего реализовали 38 тыс. авто, продолжил Когогин. 5,6 тыс. отправили на экспорт, что на 13% больше прежних значений, передает с собрания корреспондент «Реального времени». Доля компании на российском рынке — 41%. Выручка составила 186 млрд, что на 19% больше предыдущих показателей. 1,5 млрд рублей — чистая прибыль.

Инвестиции в 2018 превысили 15 млрд рублей, «за что большое спасибо «Ростеху» и Сергею Чемезову лично». Большей частью они пошли на развитие нового модельного ряда К5 и новой кабины. В 2018 году было запущено новое семейство двигателей. Месяц назад построен завод каркасов кабин вместе с «Даймлером». Когогин добавил, что КАМАЗ выиграл тендер на поставку в Москву 100 электробусов. Контракт на сервисное обслуживание на 15 лет. В 2019 еще поставим 100 электробусов, отметил гендиректор КАМАЗа. 38,5 тыс. грузовиков — план производства на 2019 год.