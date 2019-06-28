Правительство РТ потратит на программу переселения из аварийного жилья 1 млрд рублей

В ближайшие шесть лет правительство Татарстана рассчитывает потратить на программу переселения из аварийного жилья почти 1 млрд рублей.

Согласно постановлению кабмина РТ, программа рассчитана на 2019—2025 годы. Бюджет республики выделит на ее реализацию 212,7 млн рублей. Еще 787,2 млн рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Участниками программы названы Казань, Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский Сабинский и Чистопольский районы РТ.

Напомним, что по данным за I квартал 2019 года в республике признаны аварийными 136 многоквартирных домов, в которых проживают 3 356 человек.