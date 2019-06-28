На саммите G20 Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы США
Президент США Дональд Трамп сказал, что поднимет на саммите G20 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.
Заявление было сделано перед переговорами с Путиным в Осаке в рамках ответа на вопрос журналистов в присутствии российского лидера.
Как передает «Интерфакс», тогда Трамп повернулся к Путину и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».
В настоящее время переговоры между Трампом и Путиным продолжаются.
Напомним, на полях саммита G20 сегодня Путин заявил, что Россия летом 2020 года примет саммит БРИКС.ОбществоВласть
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