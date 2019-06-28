На саммите G20 Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы США

Президент США Дональд Трамп сказал, что поднимет на саммите G20 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

Заявление было сделано перед переговорами с Путиным в Осаке в рамках ответа на вопрос журналистов в присутствии российского лидера.

Как передает «Интерфакс», тогда Трамп повернулся к Путину и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

В настоящее время переговоры между Трампом и Путиным продолжаются.

Напомним, на полях саммита G20 сегодня Путин заявил, что Россия летом 2020 года примет саммит БРИКС.