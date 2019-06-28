Путин: Россия летом 2020 года примет саммит БРИКС

Россия летом 2020 года примет саммит БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой в рамках саммита G20 в Японии.

Глава государства отметил, что в ноябре сторонам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС.

«В следующем же году очередное заседание в формате «пятерки» состоится в России», — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, российский лидер попросил помощи у президента ЮАР в подготовке к саммиту «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.

Напомним, сегодня в японском городе Осако открылся саммит G20. Уже в ближайшее время пройдет встреча Путина и президента США Дональда Трампа.