Ильдар Гильмутдинов прокомментировал законопроект, предполагающий создание реестра пивоваров

Депутат Госдумы от Республики Татарстан, председатель парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выступил инициатором законопроекта, который предполагает ряд нововведений для рынка пива. Среди них — создание реестра пивоваров, поправки в законодательство, связанные с изменением методики подсчета объемов производства, запрет на торговлю пивом на первых этажах жилых домов, лицензирование индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом, а также введение дополнительной маркировки.



Около 2 тысяч человек подписали петицию, в которой говорится, что грядущие законодательные нововведения могут поставить под угрозу существование малых частных пивоварен.

Гильмутдинов рассказал «Реальному времени», что его законопроект пока по-прежнему находится в федеральном правительстве, где на него должны составить отзыв. Он пояснил, что важно одобрение самой идеи реестра пивоваров, в целом же в законопроекте возможны почти любые изменения. «Если концептуально законопроект будет поддержан, то все интересы компаний можно будет учесть внутри законопроекта еще до внесения в Госдуму. Никаких не вижу для этого препятствий. Я заранее согласен учесть замечания и предложения бизнеса, которые они сейчас публикуют», — заявил он.

Отстаивание интересов крупных компаний Гильмутдинов категорически отверг.

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