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Ильдар Гильмутдинов прокомментировал законопроект, предполагающий создание реестра пивоваров

07:26, 28.06.2019
Ильдар Гильмутдинов прокомментировал законопроект, предполагающий создание реестра пивоваров
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Депутат Госдумы от Республики Татарстан, председатель парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выступил инициатором законопроекта, который предполагает ряд нововведений для рынка пива. Среди них — создание реестра пивоваров, поправки в законодательство, связанные с изменением методики подсчета объемов производства, запрет на торговлю пивом на первых этажах жилых домов, лицензирование индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом, а также введение дополнительной маркировки.

Около 2 тысяч человек подписали петицию, в которой говорится, что грядущие законодательные нововведения могут поставить под угрозу существование малых частных пивоварен.

Гильмутдинов рассказал «Реальному времени», что его законопроект пока по-прежнему находится в федеральном правительстве, где на него должны составить отзыв. Он пояснил, что важно одобрение самой идеи реестра пивоваров, в целом же в законопроекте возможны почти любые изменения. «Если концептуально законопроект будет поддержан, то все интересы компаний можно будет учесть внутри законопроекта еще до внесения в Госдуму. Никаких не вижу для этого препятствий. Я заранее согласен учесть замечания и предложения бизнеса, которые они сейчас публикуют», — заявил он.

Отстаивание интересов крупных компаний Гильмутдинов категорически отверг.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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