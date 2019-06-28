Татарстан и Башкирия попали в десятку популярных у иностранных туристов регионов России

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов России у иностранцев. Данные приводятся по итогам весны 2019 года картографическим сервисом Maps.me.

Исследование было проведено на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в сервис.

В пятерку вошли республика Адыгея и Ростовская область. Свердловская область оказалась на шестом месте, Татарстан — на седьмом, передает «РИА Новости».

Далее идут Смоленская и Воронежская области, замыкает десятку Башкирия.

Отмечается, что весной иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам — Иркутской области и Красноярскому краю, а также к Ханты-Мансийскому автономному округу.

Напомним, ранее Татарстан попал в рейтинг самых безопасных для туристов регионов России.