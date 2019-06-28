Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом говорится в ответе замглавы Минфина Сергея Сторчака в письме на вопрос депутата Госдумы Анатолия Аксакова о том, что сделано для «активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны».



Как пишут «Известия», соглашение планировалось заключить в конце прошлого года, однако этот процесс был отложен.

По данным газеты, на проведение расчетов планируется уполномочить ВТБ и Торговый банк Китая. Алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что страны договорились развивать практику расчетов в нацвалютах. Было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.