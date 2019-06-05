Россия и Китай договорились перейти на расчеты в национальных валютах

Президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что страны договорились развивать практику расчетов в нацвалютах. Было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.

Си Цзиньпин в свою очередь сообщил, что товарооборот России и Китая достиг $100 млрд.

«Повышается качество и уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются большие стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации и так далее»,— цитирует его пресс-служба Кремля.

Ранее Путин рассказал, что позиции РФ и Китая совпадают по всем ключевым вопросам.