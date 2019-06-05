Россия и Китай договорились перейти на расчеты в национальных валютах
Президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что страны договорились развивать практику расчетов в нацвалютах. Было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.
Си Цзиньпин в свою очередь сообщил, что товарооборот России и Китая достиг $100 млрд.
«Повышается качество и уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются большие стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации и так далее»,— цитирует его пресс-служба Кремля.
Ранее Путин рассказал, что позиции РФ и Китая совпадают по всем ключевым вопросам.ОбществоВласть
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