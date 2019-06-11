Эксперты назвали регионы России, где больше всего вырастут зарплаты

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.



Эксперты прогнозируют самые высокие темпы роста реальной заработной платы в текущем году и в первой половине 2020 года в таких регионах, как Ленинградская область (7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%).

Также специалисты выделили 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. В их число вошли Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха — Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия — Алания, Ленинградская область и Забайкальский край, передает «Российская газета».



Ранее в Росстате сообщили, что рост реального размера заработной платы в России в апреле замедлился до 1,6%.

