Самарский СК возбудил новое дело о грязной нефти по жалобе Куйбышевского НПЗ

Следком по Самарской области возбудил очередное уголовное дело из-за поставки «грязной нефти» по трубопроводу «Дружба».

Потерпевшим признан Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти», пишет РБК.



Уголовное дело возбуждено 16 мая по статье 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность) по факту приведения в негодность связанных с магистральным нефтепроводом «Транснефть Дружба» объектов, расположенных на НПЗ, группой лиц по предварительному сговору. Оно было объединено с другими делами в одно производство.



Уточняется, что из-за грязной нефти оказались повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга.

Ранее Белоруссия назвала возможные причины загрязнения «Дружбы».