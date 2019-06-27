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Самарский СК возбудил новое дело о грязной нефти по жалобе Куйбышевского НПЗ

18:53, 27.06.2019
Самарский СК возбудил новое дело о грязной нефти по жалобе Куйбышевского НПЗ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следком по Самарской области возбудил очередное уголовное дело из-за поставки «грязной нефти» по трубопроводу «Дружба».

Потерпевшим признан Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) «Роснефти», пишет РБК.

Уголовное дело возбуждено 16 мая по статье 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность) по факту приведения в негодность связанных с магистральным нефтепроводом «Транснефть Дружба» объектов, расположенных на НПЗ, группой лиц по предварительному сговору. Оно было объединено с другими делами в одно производство.

Уточняется, что из-за грязной нефти оказались повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга.

Ранее Белоруссия назвала возможные причины загрязнения «Дружбы».

Справка

Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти.

ПромышленностьНефть
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