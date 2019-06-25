Белоруссия назвала возможные причины загрязнения «Дружбы»

19 июня загрязнение польского участка «Дружбы» могло вызвать автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции в Белоруссии, сообщает РБК.

Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружбы» Андрея Вериго, которое направлено в польский концерн PERN и менеджерам российской «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.

Напомним, ранее в Белоруссии сообщили, что нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы еще около года.

