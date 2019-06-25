Белоруссия назвала возможные причины загрязнения «Дружбы»
19 июня загрязнение польского участка «Дружбы» могло вызвать автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции в Белоруссии, сообщает РБК.
Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружбы» Андрея Вериго, которое направлено в польский концерн PERN и менеджерам российской «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.
Напомним, ранее в Белоруссии сообщили, что нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы еще около года.
Справка
Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти.
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