Минниханов 28 июня примет участие в открытии завода по производству пестицидов в ОЭЗ «Алабуга»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов завтра, 28 июня, будет участвовать в открытии завода «Август-Алабуга» по производству средств защиты растений и полимерной тары для их упаковывания в ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«Проект направлен на то, чтобы заменить зарубежные аналоги, на сегодня доля российской продукции на рынке составляет всего лишь 40% — то есть больше половины зарубежная продукция. Предприятие направлено на то, чтобы поддержать вопросы импортозамещения», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».



Планируемый объем производства завода составит 50 млн л продукции в год. В качестве потенциальных потребителей Галимова назвала пять компаний Татарстана, среди которых «Агросила Групп», холдинговая компания «Ак Барс», «Красный Восток Агро».

Напомним, что в октябре 2016 года ООО «Август-Алабуга» (дочерняя компания российского производителя средств химической защиты ЗАО «Фирма «Август») получила статус резидента ОЭЗ «Алабуга». После этого состоялась закладка первого камня нового предприятия.

