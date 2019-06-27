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Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве

14:11, 27.06.2019
Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: tatarstan.ru

Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным советом Республики Татарстан и Законодательным собранием Оренбургской области. Документ был подписан на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.

В рамках заседания обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионах ПФО, инновационной деятельности и внедрении цифровых технологий в субъектах округа, законодательного регулирования малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, передает пресс-служба президента РТ.

В работе заседания приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент РТ Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, а также представители регионов ПФО.

Напомним, что перед заседанием председателю Госсобрания-Курултая Башкирии Константину Толкачеву вручили орден Александра Невского.

ОбществоВласть Татарстан
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