Госсовет Татарстана и Заксобрание Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным советом Республики Татарстан и Законодательным собранием Оренбургской области. Документ был подписан на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО.



В рамках заседания обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионах ПФО, инновационной деятельности и внедрении цифровых технологий в субъектах округа, законодательного регулирования малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, передает пресс-служба президента РТ.



В работе заседания приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент РТ Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, а также представители регионов ПФО.



Напомним, что перед заседанием председателю Госсобрания-Курултая Башкирии Константину Толкачеву вручили орден Александра Невского.

